Social-Media-Reporter besuchten Hirter Brauerei

Spenden sammeln

Höhepunkt des Ausfluges war die 18. „Tour de Franz“ – eine Benefizveranstaltung unter der Schirmherrschaft der Skilegende Franz Klammer. Zum ersten Mal wurde diese in Hirt von Geschäftsführer Niki Riegler mitorganisiert und gefeiert. 100 Teilnehmer setzten sich auf ihre Räder, um Spenden für Kinder und Familien in Not zu sammeln.