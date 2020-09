Die „Krone“ tickerte live vom KAC-Teststart

24. Minute: Erstes Powerplay für Jesenice: KAC-Verteidiger Niklas Wüschl muss wegen „Behinderung“ für zwei Minuten auf die Strafbank. Aber KAC lässt in den 120 Sekunden keinen einzigen Torschuss der Gäste zu.

27. Minute: Dauerdruck der Offensiv-Linie mit Koch, Ticar und Petersen - aber Jesenice-Goalie Zan Us hält weiter stark. Am Ende muss dann auch noch Rok Ticar wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank. Nur 17 Sekunden später folgt ihm Manuel Ganahl wegen Stockschlags: Jetzt doppelte Überzahl für Jesenice.

29. Minute: KAC-Goalie Sebastian Dahm rettet stark gegen Nik Sirovnik, Jaka Sodja und Andrej Hebar - die Rotjacken sind wieder komplett!

31. Minute: Stefan Geier wird vorm Tor freigespielt, aber Jesenice-Schlussmann Zan Us ist wieder zur Stelle.

31. Minute: Schön langsam wird das zweite Drittel zum Unterzahl-Training für den KAC: Manuel Geier sitzt jetzt zwei Minuten wegen Haltens.

33. Minute: Blaz Tomazevic taucht beim Rebound frei vor Sebastian Dahm auf, aber der neue Tormann packt zu.

33. Minute: Kurz später der Ausgleich zum 1:1! Jesenices Jaka Sodja kommt frei vor Sebastian Dahm zum Abschluss, trifft durch die Beine.

36. Minute: KAC-Stürmer Nick Petersen legt herrlich quer auf Tommy Koch, aber dessen Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.

38. Minute: Manuel Geier sieht seinen Bruder Stefan, legt vorm gegnerischen Tor quer - aber wieder ist Jesenice-Goalie Zan Us zur Stelle, wehrt ab.



Fazit des 2. Drittels: KAC schwächt sich mit insgesamt acht Strafminuten selbst, verliert so auch den Spielfluß - und wird dann auch noch mit dem Ausgleich zum 1:1 bestraft. Im Schlussdrittel muss auf jeden Fall eine Steigerung her.