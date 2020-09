Paire spricht: „Das hier ist ein Fake-Bubble“

Wochenlang ist vor den US Open ein extrem strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept ausgearbeitet worden, seit der Vorbereitung auf das von Cincinnati nach New York verlegte Turnier der 1000er-Serie leben die Tennisprofis in der Nähe der Anlage von Flushing Meadows in einer künstlichen Blase. Dennoch war der Franzose Benoît Paire positiv auf Covid-19getestet worden. Kolumne von Peter Moizi.