Wütender Virus stoppt Frauental

Wenn der Teufel Junge hat, dann viele! Bei Frauental wütet der Corona-Virus. Zwei Spieler hatten zunächst Symptome, wurde getestet. Das Schock-Ergebnis: Covid-19! Daraufhin wurde der gesamte Kader des Landesligisten in Quarantäne gesteckt und durchgetestet. Vier weitere Spieler waren positiv! „Ein weiterer hat nun auch Symptome, bekommt vermutlich Dienstag das Ergebnis“, sagt Obmann Josef Sailer, dessen Truppe seit einer Woche nicht trainiert.

Start 11. September

Die ersten zwei Ligaspiele wurden verschoben. „Falls der Klassenreferent nichts anderes sagt, werden wir vermutlich am 11. September bei Wildon beginnen.“ Ab Mittwoch will Coach Ewald Klampfer mit jenen Kickern, deren Quarantäne vorbei ist, wieder das Training aufnehmen. Sailer: „Es kann nur besser werden. Es ist eine schwierige Situation, die sich wohl auch sportlich auswirken wird.“ Gespielt wurde Sonntag indes in Heiligenkreuz. Zum Abschluss der ersten Runde gab’s eine Nullnummer gegen Wildon.