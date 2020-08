Immer mehr Menschen erneut an Corona erkrankt

WHO vermutet Einzelfälle

Zuletzt hatten Forscher in Hongkong, Belgien und den Niederlanden von dokumentierten Fällen erneuter Infektionen berichtet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht angesichts von inzwischen rund 25 Millionen erfassten Corona-Infektionen weltweit vorerst davon aus, dass es sich um Einzelfälle handelt.