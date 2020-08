ARD-Kamerateam in Weißrussland festgenommen

Vorgehen kein Einzelfall

In Weißrussland tätige Journalisten werden immer wieder unter Druck gesetzt - so sind Festnahmen von Reportern keine Seltenheit. Die Protestbewegung wirft der Regierung seit Wochen massiven Betrug bei der Präsidentschaftswahl vor, auch die EU erkennt das Wahlergebnis nicht an. Wegen der Gewalt gegen friedliche Demonstranten bei Protesten, in deren Zuge bereits fast 7000 Menschen festgenommen wurden, brachten die EU-Außenminister Sanktionen auf den Weg.