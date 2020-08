Erdogan in der Offensive: Kampf um das Mittelmeer

In einem Überraschungscoup mit jener libyschen Regierung in Tripolis, deren Macht in dem Bürgerkriegsland derzeit nur auf die Hauptstadt und Umgebung beschränkt ist, zog Erdogan auf dem Kontinentalsockel beider Länder eine Mittellinie quer durch das Mittelmeer. Die Grenze schrammt an Rhodos und Kreta vorbei. Griechenland und Ägypten antworteten mit einem kartografischen Gegenschlag. Ihre Grenzziehung verläuft quer durch die türkischen Ansprüche.