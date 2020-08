Luftballon aus Holland bis ins Burgenland geflogen

Zwei dicke Tafeln österreichischer Schokolade schickten sie und ihre Schwester Waltraud danach an die Absenderin zurück. Was ein großes Medienecho in den Niederlanden auslöste. Eline, die vergangenen Sonntag ihren 13. Geburtstag gefeiert hat, erhielt noch dazu einen Preis von der Stiftung des Dorffestes Moerstraten. Detail am Rande zum Schmunzeln: Waltraud Schütz arbeitet in der Akademie der Wissenschaften in Wien in der Hollandstraße.