Ist schon bald alles roger mit Chinedu Obasi?

Ganz durch ist die Verpflichtung aber noch nicht. Darum war Möckel auch nicht gerade erfreut, als diese Agenda früh an die Medien durchsickerte. „Er wird nächste Woche kommen, dann schauen wir ihn an. Ich gehe aber davon aus, dass alles passt, er hat sich in den letzten Monaten in Hoffenheim fitgehalten“, so Möckel. Ob dann das Thema Transfers danach erledigt sein wird, das kann er aber noch nicht beantworten. „Das Fenster ist bis Anfang Oktober offen. Die Möglichkeit besteht also noch eine Weile, dass wir noch einen Spieler abgeben müssen/können/wollen, darum kann das Thema noch nicht vom Tisch sein.“