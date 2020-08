Ex-Konsul: Flucht von Mali bis ins Weinviertel

Frühstück mit Franz Beckenbauer

40 Jahre war Klein in Mali, wo er ein Promi ist. Der „Bamako-Peter“ machte Geschäfte, verdingte sich auch als Söldner. Jetzt ist der 72-Jährige in seiner alten Heimat. Im vergleichsweise wenig spektakulären Dürnkrut an der March. „Es war zu gefährlich in Mali. Ich konnte mit einer Militärmaschine raus.“ Klein war 15 Jahre Österreichs Honorarkonsul. Er befreite Geiseln, begleitete Politiker, frühstückte mit Franz Beckenbauer (der warb in Afrika für die WM in Deutschland 2006), baute einen Flughafen. Es gab Ärger mit Islamisten. „Wir haben zurückgeschossen. Mit denen kann man nicht verhandeln“, sagt der Österreicher, der mehrfach nur knapp Terroranschlägen entging.