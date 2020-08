Neuer Headcoach für Black Wings Linz fix

„Gute Entwichlung“

„Wir hatten den Plan, einen jungen, dynamischen und aufstrebenden Coach zu finden, der sich jeden Tag auch selbst weiterentwickeln will. Ich finde, er hat alle Fähigkeiten, die ein moderner Trainer haben muss und deswegen bin ich überzeugt, dass wir in dieser Saison eine gute Entwicklung durchlaufen werden“, sagt Sportchef Gregor Baumgartner über die Verpflichtung von Beaulieu. Am Sonntag sollen zudem weitere Spieler präsentiert werden, ehe am Montag mit den Corona-Tests die Vorbereitung eingeleitet wird.