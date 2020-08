Landwirt stürzte mit Traktor rückwärts 10 Meter ab

Landwirt stürzte 10 Meter ab

Der Landwirt fuhr einige Meter zurück und wollte bremsen - doch wegen des Gewichtes am Frontlader dürfte die Bremswirkung an den hintere Rädern zu gering gewesen sein - so stürzte der Mann samt Traktor rückwärts 10 Meter über eine Steile Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug, der Mann wurde unter der Zugmaschine eingeklemmt.