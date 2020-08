Polizeieinsatz in Zelle endet für Häftling tödlich

Ein Video aus Belgien weckt Erinnerungen an den international bekannten Fall von George Floyd, der in den USA bei einem Polizeieinsatz getötet worden war: Nach seiner Festnahme saß ein Polizist 16 Minuten auf der Brust von Jozef Chovanec in einer Arrestzelle, der Slowake starb kurz darauf. Eine Beamtin zeigte während des Einsatzes den Hitlergruß. André Desenfants, Nummer zwei in der Polizeihierarchie, legte am Donnerstag für die Dauer der Ermittlungen sein Amt nieder.