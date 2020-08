Wohnsitz: Verwaltungsgericht weist Einspruch ab

Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob Strache in Wien - wo er seinen Hauptwohnsitz angemeldet hat - oder doch in Klosterneuburg in Niederösterreich seinen Lebensmittelpunkt hat. Als Erste hat die Kleinpartei Wandel angezweifelt, dass der Hauptwohnsitz des ehemaligen Vizekanzlers in der Bundeshauptstadt liegt. Um das aktive und passive Wahlrecht auszuüben, ist dies jedoch eine Voraussetzung.