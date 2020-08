Dallas stellt in Serie gegen Clippers auf 1:1

Die Dallas Mavericks um Jungstar Luka Doncic entwickeln sich in der National Basketball Association (NBA) zur erwartet schweren Aufgabe für den Titelkandidaten LA Clippers. Am Mittwochabend (Ortszeit) gewannen die „Mavs“ in Orlando ihr zweites Erstrundenspiel der Play-offs gegen die Clippers mit 127:114 und stellten in der „best of seven“-Serie auf 1:1. Doncic verzeichnete dabei einen Rekord.