Rückreisewelle dürfte am Abend Kärnten erreichen

An den Grenzen in Kärnten hat sich am Sonntag die erwartete Rückreisewelle aus dem Süden noch langsam angenähert: Die längeren Wartezeiten waren bis Mittag nach wie vor in Richtung Süden zu verzeichnen. Vor dem Karawankentunnel auf der A11 standen am Vormittag überwiegend Urlauber aus Deutschland eine gute Stunde, um weiter in den Süden zu kommen, berichtete der ÖAMTC.