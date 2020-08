Kostenlose Corona-Tests für Kroatien-Urlauber

Reisewarnung für Kroatien

Die Reisewarnung der Bundesregierung für Kroatien tritt ab Montag, 17. August, um 0 Uhr in Kraft. Alle, die dann von Kroatien zurück nach Österreich wollen, müssen an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen. Andernfalls haben sie sich in Quarantäne zu begeben - und können binnen 48 Stunden einen Test vornehmen lassen.