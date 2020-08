Fairkabler: Elektrisierender Protest erreicht Wien

EuGH-Urteil schenkt den Fairkablern Hoffnung

Der Protestzug setzt sich über den Wiener Graben in Richtung Freyung in Bewegung und stoppt Am Hof. Vor der Zentrale der Verbund AG wird es minutenlang richtig laut. „800 Hektar Wald, das sind 800.000 Bäume, werden ohne Not einfach umgehauen“, ruft Organisator und Vereinsgründer Franz Fuchsberger ins Megafon.