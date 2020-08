Starkregen, Hagel: Zig Einsätze für Feuerwehren

125 Einsätze in Oberösterreich

In Oberösterreich haben sich ab Donnerstagnachmittag zwar nur punktuell Hitzegewitter entladen, aber an jenen Orten umso heftiger. Besonders stark regnete und hagelte es im Bereich Vöcklabruck, in Attnang-Puchheim, in der Region Inzersdorf im Kremstal sowie im Norden des Bezirkes Freistadt. Insgesamt rückten in dem Bundesland 65 Feuerwehren mit knapp 1000 Männern und Frauen zu 125 Einsätzen aus.