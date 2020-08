Cafe Zeitreise in St. Andrä startet im September

„Betroffene Personen kommen in einer sicheren Umgebung zusammen und können über alles reden, was Ihnen am Herzen liegt“, beschreibt Michael Possegger, Leiter des Caritas-Pflegeheimes Haus Elisabeth in St. Andrä. Eigentlich war der erste Pflegestammtisch - das sogenannte „Café Zeitreise“ -für Sommer geplant, doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung.