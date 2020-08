Liebesdoping für glückseligen Hamilton vor GP

Beim 70-Jahr-Jubiläums-Grand-Prix der Formel 1 am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1 und Sky) auf dem gleichen Kurs könnten jedoch neue, weichere Reifen des Exklusivausrüsters Pirelli und wärmeres Wetter etwas veränderte Bedingungen sowie eine andere Rennstrategie zur Folge haben. Roscoe wird‘s relativ egal sein. Er wird sein Herrchen so und so lieben.