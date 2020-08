44 Millionen Euro! Guardiola holt Innenverteidiger

Englands Fußball-Vizemeister Manchester City hat Verteidiger Nathan Ake vom Premier-League-Absteiger Bournemouth für 40 Millionen Pfund (rund 44,2 Millionen Euro) verpflichtet. Heißt: Man hat wohl keinen Bedarf mehr an David Alaba, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit den „Citizens“ in Verbindung gebracht wurde.