Abstieg & Liquidation! SV Mattersburg am Ende

Die Würfel sind gefallen, der Käse ist gegessen und die allerletzte Messe ist gelesen: Der SV Mattersburg ist am Ende und ab sofort Geschichte! Was im Jahr 2003 mit dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga, die Beletage von Österreichs Fußball, wie ein Märchen begann, geht nun im August 2020 wie in einem Albtraum mit einem Konkurs zu Ende. Die Lizenz wird freiwillig zurückgegeben, der Verein liquidiert, der Spielbetrieb eingestellt …