Kleiner Tiefseehaifisch als Räuber im Thetys-Ozean

Fund erst jetzt bearbeitet

Unter vielen anderen Meerestieren war ein kleiner, 20 Zentimeter langer Tiefsee-Hai unterwegs, der wie alle Haie räuberisch lebte. Dass er hier beheimatet war, fand jetzt ein Forscherteam des Naturhistorischen Museums heraus. „In einer kleinen Schlucht nahe Ternberg entnahmen wir 2012 Gesteinsproben“, berichtet Studienleiterin Iris Feichtinger. Diese wurden erst jetzt bearbeitet, die Brocken in Säure gelegt, sodass der Kalk mehr als 100 winzige Zähnchen freigab: „Eine Sensation“, so Feichtinger, diese Hai-Art war noch unbekannt. Nächste Woche übersiedeln 20 Zähne ins Landesmuseum in Linz.