Disney erleidet 4,7 Milliarden Dollar Verlust

Vergnügungsparks und Kinos sind geschlossen, Sport-Events und Kreuzfahrten Corona-bedingt abgesagt. Da diese zuverlässigen Profitbringer seit Längerem ausbleiben, steckt der US-Unterhaltungsriese Walt Disney tief in den roten Zahlen. In den drei Monaten bis Ende Juni fiel unterm Strich ein Verlust von 4,7 Milliarden Dollar (4 Milliarden Euro) an. Einzig der Streaming-Service Disney+ sei ein „unglaublicher Erfolg“.