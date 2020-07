Viele Kino-Leinwände bleiben derzeit noch schwarz

In Pasching ging’s am 26. Juni wieder los

Anders agiert das Hollywood Megaplex: Der Betreiber des von der „Krone“ präsentierten Autokino, das bis 30. August in Linz gastiert, sperrte das Kino in der PlusCity Pasching am 26. Juni wieder auf. Neben jeder Sitzplatzbuchung bleibt auomatisch rechts und links jeweils ein Sitz frei.