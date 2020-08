„Dieser Film war sicher einer der Höhepunkte“

Erinnerungen und neue Drehs

Man schwelgte in Erinnerungen an den Dreh. Viele gute Fragen stellte die Steyrer Germanistin Marlene Krisper, die auch das Marlen Haushofer-Literaturforum vertrat, das den Abend organisiert hatte. Schillernd, mit persönlichen Momenten wurde der Nachklang dieses außergewöhnlichen Films, in dem Gedeck „die Frau hinter der Wand“ verkörpert, vom Trio am Podium herausgearbeitet. Gedeck spielte auch im zweiten Haushofer-Film „Wir töten Stella“ die Hauptrolle. Ab Herbst ist sie als bayerische Bierbrauerin in der ARD-Serie „Oktoberfest 1900“ zu sehen. Ihr nächster Dreh: die Verfilmung des Liederzyklus „Winterreise“, u.a. mit John Malkovich an ihrer Seite.