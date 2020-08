SCR Altach will sich nach Sam-Abgang neu erfinden

Hinsichtlich der tabellarischen Saisonziele wagte sich Möckel etwas weniger als sechs Wochen vor dem Liga-Auftakt nicht aus der Deckung: „Wir wollen uns noch etwas Zeit lassen, um ein klares Ziel hinsichtlich Saisonplatzierung zu formulieren.“ In der abgelaufenen Saison war Altach in der Qualifikationsgruppe die spielstärkste Mannschaft, scheiterte aber im Liga-Play-off an Austria Wien. Der Trainer will Schwung aus dieser Zeit mitgenommen haben. „Die Play-off-Zeit hat mir sehr viel Energie gegeben. Die Motivation auf die neue Saison ist riesengroß“, sagte Pastoor.