Leinen aus Flachs: Erfahrene Bäuerinnen gesucht

„Wir sind froh, wenn wir alles über diese alte Kunst lernen können und Frauen, die einst Flachsleinen gewebt haben, ihre Erfahrung an uns weitergeben“, sagt Susanne Aigner. Sie will diese alte Handwerkskunst des Spinnens und Webens mit Flachs am Leben erhalten. Brit Egger und Monika Pegam unterstützen sie dabei.