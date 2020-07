8000 Zuschauer! So plant Austria Rückkehr der Fans

Abstand und Registrierung

Doch wie ist der Neustart mit Fans nun konkret geplant? „Es sind Grundregeln nötig, die für die Behörde nachvollziehbar und nicht zu kompliziert sind“, erklärt Kraetschmer. Das betrifft etwa das Abstandhalten bei den Sitzplätzen, den Eingängen und den Toiletten. Aber auch die Personalisierung der Eintrittskarten. „Sollte nämlich tatsächlich ein Corona-Fall auftreten, müssen wir reagieren und alle Kontaktpersonen informieren“, so der Austria-Chef. Dies führt auch dazu, dass sich in Zukunft nicht nur die rund 5000 Abonnenten, sondern auch die Käufer einer Tageskarte registrieren müssen. „Das werden unsere Fans, dann aber wohl in Kauf nehmen“, hofft Kraetschmer. Schließlich würden sich am Ende alle freuen und profitieren, wenn Zuschauer endlich wieder in die Stadien zurückkehren könnten.