Nach Thiem: Kyrgios attackiert nächsten Kollegen!

Für den australischen Tennis-Profi Nick Kyrgios ist der sorglose Umgang seiner Kollegen mit der Covid-19-Pandemie bei der Adria Tour im Juni weiterhin ein Thema. Nach der Kritik an Dominic Thiem und Alexander Zverev verlangte der Australier vom Kroaten Borna Coric am Mittwoch in teilweise scharfem Ton, sich verantwortungsvoll zu verhalten und schrieb auf Twitter, dessen intellektuelles Niveau liege bei Null.