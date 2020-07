Wiens Fiaker: Straßentheater in der Kutsche

Der Bogen der 30- bis 50-minütigen Fahrten spannt sich von Sagen, Literatur und Kriminalgeschichten bis zu Ludwig van Beethoven. Die Puppenspielerin Michaela Aigner führt etwa in der Sagenkutsche ein Puppenspiel auf, das vor allem Familien ansprechen soll. Die Schauspielerin und Autorin Eva Billisich trägt in der Literaturkutsche Wiener G‘schichten und Gedichte vor - „lustige Wiener Schmankerl“, wie Fink es umriss. Und Walter Kukla spielt in der Krimikutsche einen Kommissar. Dabei geht es um historische Kriminalfälle. Die Fahrgäste werden dabei an den Tatorten vorbei kutschiert.