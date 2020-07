Hausverbot für freche Emus in australischem Hotel

In einem Pub im australischen Outback haben Emus wegen unmanierlichen Betragens Hausverbot bekommen. Die nur in Down Under beheimateten riesigen Laufvögel hätten gelernt, die Stiegen zum Restaurant des Yaraka Hotels im Südwesten Queenslands hochzusteigen und sich hemmungslos und ungefragt auf den Tellern der Gäste bedient.