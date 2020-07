„Street Power Soccer“ lädt zum Straßenkick

Mit „Street Power Soccer“ bringen Publisher SFL Interactive und Entwickler Maximum Games am 25. August ein neues Straßenfußball-Arcade-Game auf PS4, Xbox One, Switch und PC (via Steam). Spieler sollen darin an Schauplätzen auf der ganzen Welt ihre Tricks und ihr Können am Ball in sechs einzigartigen Spielmodi trainieren und unter Beweis stellen können. Ein neuer Trailer stellt die verschiedenen Modi näher vor.