Treuhänder vertraute Grasser, dann kamen Zweifel

Nach vierwöchiger Pause hat das Straflandesgericht Wien am Montag den Korruptionsprozess rund um den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Peter Hochegger fortgesetzt. Am 148. Prozesstag stand dabei die Zeugenbefragung von Heinrich S., Wirtschaftstreuhänder in der Schweiz, per Videokonferenz am Programm. Er wurde zum sogenannten Schwiegermuttergeld Grassers befragt. Die Staatsanwaltschaft bezweifelt, dass die 500.000 Euro von Grassers Schwiegermutter stammen. In dem Mega-Verfahren geht es um Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Buwog-Privatisierung.