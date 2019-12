BUWOG-Prozess beginnt mit 7 Jahren Verspätung

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Nach jahrelangen Ermittlungen beginnt am 12. Dezember 2017 der BUWOG-Prozess. Auf der Anklagebank sitzen neben dem ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser und dem PR-Berater Peter Hochegger, der Lobbiyst Walter Meischberger, sowie der Grasser-Vertraute und ehemalige BUWOG-Aufsichtsratspräsident Ernst Plech. Die Anklagepunkte beinhalten Untreue, Missbrauch der Amtsgewalt zum Nachteil vom Steuerzahler, den Bruch des Amtsgeheimnissen und illegale Absprachen während des BUWOG-Bietverfahrens. Der Prozess startet sieben Jahre nach der ersten Hausdurchsuchung.