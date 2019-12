Richterin holt Angeklagte aus dem „Schützengraben“

Seit Prozessstart am 12. Dezember 2017 beschweren sich die meisten Verteidiger im Buwog-Korruptionsprozess über die Sitzordnung im Großen Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts in Wien. Aufgrund der großen Anzahl der Angeklagten ist nicht genug Platz auf der Anklagebank. Deshalb wurden für Angeklagte und ihre Anwälte zwei eigene Sitzreihen gegenüber dem Richterpult reserviert. Dies passte aber vielen Verteidigern und ihren Mandanten nicht, sie fühlten sich durch die etwas tiefere Sitzposition benachteiligt. Außerdem befürchten sie, dass anwesende Gäste und Journalisten in ihre Unterlagen schauen könnten. Da am Mittwoch nur ein kleiner Teil der Angeklagten anwesend sein musste, holte Richterin Marion Hohenecker diese aus dem „Schützengraben“.