Corona-Drama in Spanien: Abstieg statt Aufstieg?

Dem spanischen Fußball-Zweitligisten Fuenlabrada ist nach zahlreichen Coronavirus-Infektionen (28 an der Zahl) im Klub die Chance genommen worden, noch um den Aufstieg in die Primera Division zu kämpfen. Wie die Liga am Sonntag mitteilte, wird das letzte Spiel des Teams im Grunddurchgang mangels Ersatztermins nicht mehr nachgetragen, der sechste und letzte Platz im Aufstiegs-Play-off wurde an Elche vergeben. Und Fuenlabrada könnte bei weiterer Verschlechterung der Situation nun sogar absteigen.