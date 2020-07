Passant geht auf Frau los, 10 Männer greifen ein

Nach einem Lokalbesuch spaziert Leserreporter Stefan R. am Donnerstagabend über die Wiener Mariahilfer Straße, Höhe Westbahnhof, nach Hause. Plötzlich entsteht ein Gemenge, ein Passant schreit eine fremde Frau an und will auf sie losgehen. „Sofort stellten sich mindestens zehn andere Passanten in den Weg und fingen an, ihn wegzustoßen.“ Doch das reichte offenbar nicht. Im Video ist zu hören, wie die Helfer dem Unruhestifter „Geh weiter“ und „Wenn du ein Mann bist, schlägst du keine Frau, geh schei***“ zu vertreiben versuchen.