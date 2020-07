Hund sorgt in Kloster für „Recht und Orden“

Findelkind „Bigotón“ („Schnurrbart“ oder „schnurrbärtig“) wurde ganz im Sinne christlicher Nächstenliebe von Franziskanermönchen in Bolivien aufgenommen und ist den Brüdern mittlerweile sehr ans Herz gewachsen. Auch in sozialen Medien entzückt der vierbeinige Bruder, sorgt er doch seit 2017 in Kutte für „Recht und Orden“.