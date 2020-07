Nur 1:1 - ManUnited muss im CL-Showdown punkten

Die Fußball-Premier-League sieht am kommenden Sonntag ein Herzschlagfinale um den letzten Qualifikationsplatz für die Champions League. Nach dem 1:1 von Manchester United am Mittwoch gegen West Ham geht der Rekordmeister mit einem Punkt Vorsprung ins Gastspiel der letzten Runde bei Leicester City. Schon ein Remis vor leeren Zuschauerrängen würde United zum Sprung in die Königsklasse reichen.