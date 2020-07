Kroatien: Maskenpflicht in Geschäften und Lokalen

In Kroatien gilt ab sofort eine Maskenpflicht in Geschäften und im Gastgewerbe. Schon bisher mussten Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gesundheitsbereich getragen werden, die Pflicht wurde nun auf weitere öffentliche geschlossene Bereiche ausgeweitet, wie das Innenministerium in Zagreb am Montag bekannt gab.