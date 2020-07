AMS vermeldet gute Bilanz bei „Pflege-Offensive“

Im Pflegebereich wird weiter an Rahmenbedingungen gefeilt. Der Bleib-Da-Bonus kam gut an, es könnte ihn auch bei einer zweiten Welle wieder geben. Das AMS vermittelt seit Juli täglich Jobsuchende in Ausbildungen im Rahmen einer „Pflege-Offensive“ – wie berichtet. Nun gibt es schon eine erste, wirklich gute Bilanz.