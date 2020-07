Ronan Keating: Jubiläum mit großen Emotionen

„Thank You And Goodnight“ - so der Titel des vor zwei Jahren veröffentlichten Albums der britischen Kultboygroup Boyzone. Es war der Abschluss einer etwa sechsjährigen Reunion, die natürlich niemals mehr an die Erfolge in den 90ern heranreichte, wo man sich in den Glanzzeiten durchaus mit den Backstreet Boys und Take That messen konnte. Für Ronan Keating, dem bekanntesten und erfolgreichsten „Boyzoner“, war der nostalgische Ausflug zu den Jugendtagen besonders fein. Immerhin drei Alben und zahlreiche Touren schlug das Experiment zu Buche. Für den Workaholic, der auch eine immens erfolgreiche Solokarriere auf seinem Habenkonto hat, in Australien bei „The Voice“ und „The X-Factor“ in der Jury glänzte und sogar ab und an ins Schauspielerfach lugte, war es vor allem ein Schritt heraus der großen Verantwortung, die das Erwachsenenleben manchmal eben so mit sich bringt.