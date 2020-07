Last-Minute-Sieg verhindert Barnsley-Abstieg

Ein Tor des Ex-Admiraners Patrick Schmidt in der 94. Minute hat am Sonntag die Hoffnungen von Englands Fußball-Zweitligist Barnsley auf den Klassenerhalt am Leben gehalten. Trotz des 1:0-Siegs gegen den Tabellenfünften Nottingham Forest hat die Truppe von Coach Gerhard Struber sowie der weiteren Austro-Kicker Michael Sollbauer und Marcel Ritzmaier das Schicksal aber nicht mehr in der eigenen Hand.