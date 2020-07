Horror-Sturz! Marquez erleidet Oberarmbruch

Marc Marquez hat sich nach Angaben seines Honda-Rennstalls bei seinem Sturz den rechten Oberarm gebrochen. Der dreifache Jerez-Sieger soll am Dienstag in Barcelona operiert werden. Der Vorjahressieger und Weltmeister Marquez verzeichnete in der fünften Runde in Führung liegend einen Ausritt ins Kiesbett, kämpfte sich aber vom 18. Platz noch zurück an die dritte Stelle.