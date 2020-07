F2: Nächtes Mick-Podium! F3: Dunner Laufzwölfter

Lukas Dunner hat im fünften Saisonrennen der Formel 3 auf dem Hungaroring bei Budapest die ersten Punkte nur knapp verpasst. Der 18-jährige Wiener landete am Samstag beim Sieg des Franzosen Theo Pourchaire an der zwölften Stelle. Im zweiten Rennen am Sonntag, das mit dem Sieg des Deutschen David Beckmann endete, schied Dunner nach einer Kollision schon nach der ersten Runde aus.