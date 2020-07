Feuerwehren rüsten sich nun für Tunnel-Einsätze

Einsätze in Tunnels sind für die Helfer immer besonders anspruchsvoll. Denn dort herrschen Dunkelheit, beengte Platzverhältnisse, und im Falle eines Brandes schränkt giftiger Rauch die Sicht zusätzlich ein. Gründe genug, dass sich die Wehren aus den Bezirken Jennersdorf und Güssing schon jetzt auf künftige Einsätze in diesem herausfordernden Umfeld vorbereiten. Daher fand nun im Kultursaal in Rudersdorf erstmals eine entsprechende Schulung für 184 Kameraden statt. An insgesamt drei Terminen wurden von Hauptbrandinspektor Sven Karner und Hauptbrandinspektor Harald Haintz die Grundausbildung für Tunneleinsätze durchgeführt.