Neue Donaubrücke ab Herbst 2021 befahrbar

„Der vertraglich zugesicherte Fertigstellungstermin am 21. Oktober 2021 hält“, bestätigt der Linzer FP-Stadtvize und Verkehrsreferent Markus Hein. Dabei hatte es ihm im März schon die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben, als es aufgrund der Corona-Pandemie zu einem plötzlichen Baustopp bei der Neuen Donaubrücke (ehemalige Eisenbahnbrücke) kam. Weil die vorwiegend tschechischen und slowakischen Schweißer in ihr Heimatland zurückbeordert wurden. Doch seit Mitte April laufen die Arbeiten bereits wieder auf Hochtouren, kann man nahezu täglich beobachten, wie die beeindruckende Stahlkonstruktion wächst. „Derzeit wurden ungefähr 75 Prozent der notwendigen Teile angeliefert und bereits 95 % der Stahlkonstruktion in den Werken in Deutschland, Tschechien und Ungarn gefertigt“, so Hein. Neben den laufenden Korrosionsschutzarbeiten werden in den nächsten Wochen noch die restlichen Konstruktionsteile ihren Weg ans Linzer Donaufer finden, ehe bis Ende November alles verschweißt ist – siehe auch Grafik rechts.