Neue Fälle, Erkrankte, Tote: Die aktuellen Zahlen

Nur Burgenland ohne Neuinfektion

Aber auch in zwei weiteren Bundesländern liegt die Zahl der Neuinfektionen im zweistelligen Bereich: So wurden in Salzburg 13 und in der Steiermark zwölf neue Corona-Fälle registriert. In Kärnten gibt es zwei Neuinfektionen, in Tirol und Vorarlberg jeweils einen neuen Fall. Das Burgenland ist das einzige Bundesland, in dem in den vergangenen 24 Stunden kein einzige Neuinfektion registriert wurde.